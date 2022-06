Es ist schon fast eine kleine Tradition am Haranni: Seit nunmehr vier Jahren steht das Projekt „Humanitäre Schule“ – eine Kampagne des Deutschen Jugendrotkreuzes – am Gymnasium auf dem Stundenplan, um bedürftigen Menschen zu helfen. In diesem Jahr sammelten Lehrkräfte, Schülerinnen, Schüler und Eltern Lebensmittel für nah und fern: die Ukraine und die Herner Tafel.

„Ein ganz tolles Projekt und eine ganz tolle Idee“, freute sich Heinz Huschenbeth, Stellvertretender Vorsitzender der Tafel, bei der Übergabe an der Hermann-Löns-Straße. „Gerade jetzt benötigen wir mehr Spenden denn je.“ Klar doch: Durch die Flüchtlinge aus der Ukraine ist die Zahl der Tafel-Kunden wöchentlich auf mehr als 2.000 angewachsen.

„Wir haben von den Problemen der Tafel gehört und nicht lange überlegen müssen, wer in Herne in diesem Jahr berücksichtigt werden sollte“, berichtet Schulleiterin Nicole Nowak. „Querbeet über die Klassen verteilt sind wieder zahlreiche Spenden eingegangen“, ergänzt Stefanie Klanke, die die Projektleiterin Sandra Widera bei der Übergabe vertrat. „Wir sind sehr stolz, dass die Resonanz dermaßen groß ist“, so Schülersprecher Selim Erdogan.

Es soll nicht beim einmaligen Kontakt bleiben. Für das kommende Schuljahr steht ein Besuch der Herner Tafel an der Bielefelder Straße auf dem Plan.

Grundsatz Menschlichkeit

Mit seiner Kampagne zur Zertifizierung „Humanitäre Schule“ möchte das Deutsche Jugendrotkreuz die Auseinandersetzung von Schülerinnen und Schülern mit seinem Grundsatz Menschlichkeit fördern.

Der DRK-Nachwuchs setzt sich für die Gesundheit, das Wohlergehen, den Schutz, das friedliche Zusammenleben und die Würde aller Menschen ein. „Diese Haltung wollen wir im Rahmen der Kampagne in die Schulen tragen und das Engagement der Kinder und Jugendlichen im Zeichen der Menschlichkeit stärken“ – so das Credo auf der Homepage.