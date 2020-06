Als neuen zusätzlichen Botschafter konnte der Verein Vielfalt e.V. den Fernsehschauspieler, Comedian und hauptberuflichen Polizeihauptkommisar Torsten Heim gewinnen.

Das Bochumer Ruhrgebietskind Torsten Heim, bei vielen auch nur als Toto bekannt, erlangte seine Bekanntheit 2001 durch die Fernsehdokumentarserie Toto und Harry. Dort wurde durch den Sender SAT1 eine Dokumentarserie über den Streifendienst der Bochumer Polizei gedreht. Der Auftritt in dieser Serie war vom damaligen Polizeipräsidium abgesegnet. Die in der Serie tätigen Beamten erhielten keinerlei Vergütung durch den Fernsehsender.

Hier nehmen sie es mit typischen Problemen des polizeilichen Streifendienstes auf, wie zum Beispiel Streitigkeiten zwischen Nachbarn, oder der Lage von aus dem Elternhaus fortgelaufenen Kindern. Torsten Heim und Thomas Weinkauf wurden in der Folge von Harald Schmidt, Johannes B. Kerner, Markus Lanz und einigen anderen in deren Sendungen eingeladen. Eine komplette Staffel wurde ab Oktober 2005 gedreht und mit Genehmigung des Bochumer Polizeipräsidenten ab Mai 2006 gesendet. 2016 trennten sich die Wege der beiden Beamten.

Torsten Heim agiert jetzt auf den Bühnen Deutschlands mit Horst Freckmann und dem Comedy-Programm : Sch (l) uss mit lustig!

Außerdem bereitet er die Veranstaltung : "Tag der Sicherheit !" in mehreren Großstädten vor und betreibt die Agentur H2 Entertain in Bochum.

Er ist seit 2006 auch Botschafter des Kinderhospiz Mitteldeutschland.

Vielfalt e.V freut sich mit Torsten Heim einen weiteren Botschafter zu bekommen, der die Arbeit und das Wirken des Vereins in der ambulanten palliativen Versorgung und den dazugehörigen Arbeiten unterstützt.

Auf dem Foto zu sehen v.li. Rainer Burg (Vielfalt e.V.), Torsten Heim, Anton Preissig (Vielfalt e.V.)