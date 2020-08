Die Polizei musste am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr zu einem Einsatz am Busbahnhof in die Kaiserstraße ausrücke. Dort solle ein 27-jähriger Mann eine 18-Jährige aus Herten unsittlich

berührt haben.



Nachdem die junge Frau dem Mann zu verstehen gab, dass er das lassen soll, wurde dieser handgreiflich und schlug und trat nach der 18-Jährigen. Sie wurde dabei verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, konnte aber wenig später ermittelt werden. Dabei verhielt es sich gegenüber den Polizeibeamten aggressiv. Er wurde mit zur Wache genommen und kam ins Polizeigewahrsam. Weil der 27-Jährige möglicherweise

unter Drogeneinfluss stand, wurden ihm von einem Arzt auch Blutproben entnommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.