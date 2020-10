Die TG Scherlebeck-Langenbochum lud zum traditionellen Schinkenessen. Wie jedes Jahr bedankt sich der Vorstand hiermit bei all seinen fleißigen Übungsleitern und Helfern für die großartige Arbeit die sie in den Sportgruppen leisten. Corona konform traf man sich im Biergarten unter freiem Himmel. Warm eingepackt war es eine fröhlich Runde die allerdings zu Gunsten von Currywurst / Pommes auf den Schinkenteller verzichtete. In diesem Jahr hatte der Vorstand sich noch etwas Besonderes einfallen lassen. Als Dankeschön für ihr Engagement im Verein, besonders in dieser schwierigen Zeit bekam jeder Übungsleiter noch eine Alltagsmaske mit dem TG Vereinswappen. Bettina Heidenreich als Vorsitzende der TG Scherlebeck-Langenbochum entschied sich bewusst dazu die Masken individuell in Herten herstellen zu lassen um die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Bei dem mobilen Nähkästchen fand sie für diese Zwecke den idealen Anbieter.