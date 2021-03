Im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr am Donnerstag, 11. März, und 14 Uhr am Dienstag, 16. März, drangen bislang noch unbekannte Täter in ein Haus an der Hegelstraße in Hilden ein.

Augenscheinlich gelangten die Einbrecher in die Wohnräumlichkeiten, indem sie die Balkontür aufhebelten. Anschließend durchsuchten die Täter die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Telefonnummer (02103) 898-6410 entgegen. Die Polizei rät im Verdachtsfall aktueller Tat die 110 zu wählen.