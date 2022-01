Auf der Nordstraße in Hilden kam es am Montagmorgen, 10. Januar, zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einer 14-jährigen Fahrradfahrerin, in dessen Verlauf die Jugendliche stürzte und leicht verletzt wurde. Der E-Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den Flüchtigen ein und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen: Gegen 7.45 Uhr fuhr eine 14-jährige Radfahrerin mit ihrem Mountainbike auf der Nordstraße in Richtung Hochdahler Straße. Auf Höhe der Einmündung zur Dietrich-Bonhoeffer-Straße wich sie einem entgegenkommenden Fahrzeug aus und hielt kurzfristig zwischen zwei am rechten Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen an. Als sie ihre Fahrt fortsetzen wollte, wurde sie von einem E-Scooter-Fahrer überholt, der sie am Lenkrad touchierte. Die 14-Jährige kam durch den Zusammenstoß zu Fall und wurde leicht verletzt. Der E-Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt auf der Nordstraße in Richtung Hochdahler Straße fort, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern. Diese wandte sich an ihre Erziehungsberechtigen, die die Polizei informierten.

Gesucht: E-Scooter-Fahrer

Der E-Scooter-Fahrer kann folgendermaßen beschrieben werden:

circa 14 - 16 Jahre alt

circa 155 - 165 cm groß

braunes oder dunkelblondes kurzes Haar

bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover

Ein nachfolgender E-Scooter-Fahrer, der den Zusammenstoß beobachtet haben muss und der der Radfahrerin über den Gehweg ausgewichen war, entfernte sich ebenfalls von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Zeugenpersonalien zu hinterlassen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Fahrer wird ähnlich dem flüchtigen Unfallverursacher beschrieben, allerdings soll er einen grauen Pullover getragen haben. Beide E-Scooter-Fahrer sollen einen mintfarbenen Leihscooter gefahren haben.

Unfallflucht

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein und bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Hilden unter Tel. 02103/898-6410 in Verbindung zu setzen.