Mehrere Unfälle an stehenden Fahrzeugen beschäftigen die Hildener Polizei. In allen Fällen verschwanden die Verursacher, ohne sich zu melden.

Im Zeitraum zwischen 9.30 Uhr und 16.30 Uhr hat am Freitag, 3. Juli, ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Peugeot 206 beschädigt, welcher am Fahrbahnrand der Felix-Mendelssohn-Straße auf Höhe der Hausnummer 1 in Hilden abgestellt war. An der Fahrertür des Autos entstand ein Schaden in Höhe von 1.200 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Konkrete Hinweise auf einen Verursacher ergaben sich nach ersten Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats keine.

Im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 16:45 Uhr hat am Samstag, 4. Juli, ein bislang unbekannter Autofahrer einen grauen Audi A5 beschädigt, welcher auf einem Parkplatz neben der Post an der Robert-Gies-Straße abgestellt war. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. An dem Audi entstand an der rechten Seite ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher ergaben sich nach ersten Ermittlungen bislang noch keine.

In der Nacht zu Sonntag, 5. Juli, hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen grauen VW Touran beschädigt, welcher am Fahrbahnrand der Schumannstraße auf Höhe der Hausnummer 21 in Hilden abgestellt war. Gegen Mitternacht hatte ein Zeuge einen lauten Knall gehört und gesehen, wie ein schwarzer BMW Kombi davon fuhr. Der BMW sei aus Richtung der Molzhausstraße gekommen sein und soll nach dem Unfall im Einmündungsbereich der Schumannstraße mit der Hugo-Wolf-Straße gewendet haben. Anschließend sei der Fahrer bzw. die Fahrerin davon gefahren, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. An dem Touran entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.