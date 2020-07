Am Dienstagabend, 21. Juli, befuhr gegen 19.15 Uhr eine 26-jährige Frau aus Erkrath die Oststraße in Hilden in Fahrtrichtung Walder Straße. Als sie dabei nach eigenen Angaben einen Engpass geparkter Fahrzeuge in Höhe der Häuser 28 bis 32 durchfuhr, sei aus einer Garagenausfahrt plötzlich ein schwarzer Kombi-PKW auf die Oststraße eingebogen.

Die Folge war, dass der schwarze Wagen ihr dadurch in Gegenrichtung begegnete. Um eine Kollision zu vermeiden, hätte sie mit ihrem silbergrauen PKW VW Golf nach rechts ausweichen müssen. Dabei kam es zur Kollision mit einem geparkten PKW Mercedes C180 am Fahrbahnrand. Hierbei wurden die Außenspiegel der beiden Fahrzeug beschädigt. Der schwarze Kombi, mit dem es zu keiner Berührung kam, setzte seine Fahrt ungebremst fort.

Sachschaden

Am VW und am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von wenigen hundert Euro.Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon (02103) 898-6410, jederzeit entgegen.