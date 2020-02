Am Samstagmorgen, 22. Februar, kam es auf der Walder Straße in Hilden zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer, teilt die Polizei mit.

Gegen 10 Uhr hatte ein 64-jähriger Solinger, mit seinem Fahrrad der Marke Dogma, auf der Walder Straße an einer roten Ampel halten müssen. Ein neben ihm stehender VW Tiguan mit auswärtiger Städtekennung (EBE-) beabsichtigte nach rechts in den Holbeinweg abzubiegen. Im Abbiegevorgang übersah der Fahrer des schwarzen Tiguans den Fahrradfahrer offenbar, der noch mit einer Handbewegung versuchte, auf sich aufmerksam zu machen. Trotzdem kam es zu einer Kollision, in deren Verlauf der 64-Jährige, durch eine Berührung mit dem Seitenspiegel des Fahrzeugs, an einem Ellenbogen leicht verletzt wurde.

Tiguanfahrer maßregelt Radler

Der Tiguan-Fahrer hielt zwar kurz an, rief dem Fahrradfahrer aber nur zu, dass er nicht rechts überholen dürfe. Anschließend setzte der noch unbekannte Tiguan-Fahrer seine Fahrt einfach fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen oder sich auch nur nach dem Befinden des Solinger Fahrradfahrers zu erkundigen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.