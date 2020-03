Am gestrigen Sonntag, 29. März, überfiel ein unbekannter Mann um 14.11 Uhr eine Tankstelle an der Düsseldorfer Straße in Hilden, teilt die Polizei mit.

Eine 64-jährige Hildenerin befand sich als Kassiererin in der Tankstelle, als der bislang unbekannte Täter den Verkaufsraum betrat. Die Hildenerin hatte ihn zuvor per Knopfdruck geöffnet. Der Täter ging zielgerichtet auf den Bereich der Kasse zu und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten.

Die bislang unbekannte Menge an Beute steckte er in eine von ihm mitgeführte schwarze Reisetasche mit weißem Aufdruck. Anschließend entfernte sich der Täter fußläufig von dem Tankstellengelände in Richtung Düsseldorf. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief negativ. Die Kassiererin blieb unverletzt.

Der männliche Täter ist etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1.70 bis 1,75 Meter groß und von hagerer Statur. Der Mann mit osteuropäischem Erscheinungsbild hat braune Augen und eine kantige Nase. Der Mann ohne Bart trug keine Brille und sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent. Er trug eine schwarze Winterjacke mit Fellkapuze, blaue Jeans und weiße sportliche Schuhe. In der Hand hatte er eine silberfarbene Handfeuerwaffe.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen am Tatort und sicherte Spuren.

Für Hinweise zum Tatverdächtigen oder zum Verbleib der Beute bittet die Polizei unter der Telefonnummer (02104) 982-4610 anzurufen.