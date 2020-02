Am Mittwoch, 12. Februar, hat eine bislang unbekannte Frau einer 96 Jahre alten Hildenerin, welche gerade beim Einkaufen war, mit einem Trick das Portmonee entwendet. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise nach der Täterin.

Das war passiert:Gegen 14 Uhr war die Seniorin mit ihrem Rollator in einem Kaufhaus an der Mittelstraße einkaufen. Als sie ihre Waren an der Kasse bezahlen wollte, wurde sie von einer ihr unbekannten Frau angesprochen. Die Frau bot der Seniorin an, ihr beim Beladen der Einkaufswaren in einen Korb an dem Rollator behilflich zu sein.

Die 96-Jährige ging auf dieses vermeintliche Angebot ein und ließ sich von der Frau helfen. Wenige Minuten später stellte die Seniorin dann jedoch fest, dass ihr Portmonee samt mehrerer Hundert Euro Bargeld aus ihrer Handtasche entwendet worden war.

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass es sich bei der bislang unbekannten Frau um eine Trickbetrügerin gehandelt hat, welche das Portmonee entwendet hat. Zu ihr liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- etwa 20 bis 30 Jahre alt

- circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß

- auffallend schlanke Statur

- trug ein hellbraunes Oberteil

Die Polizei konnte bei einer Fahndung im Umfeld des Kaufhauses keine verdächtige Person antreffen. Daher bittet die nun ermittelnde Kriminalpolizei um sachdienliche Hinweise. Diese nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer (02103) 898-6410 entgegen.