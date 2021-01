Bunte Kostüme und ausgelassene Stimmung: Karneval fällt wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus. Zumindest in den Hallen, Sälen und auf der Straße. Nicht aber in einem echten Karnevalisten-Herz. Der Wochen Anzeiger möchte mit Euch feiern, und erinnert mit Euren Bildern an jecke Zeiten.

Unsere Fotoaktion unter dem Motto "Karneval - bunt aber leise" läuft noch bis Mittwoch, 10. Februar. Wir freuen wir uns über noch mehr schöne Aufnahmen, die das Lieblings-Kostüm und tolle Momente zeigen.

Fotos hochladen

Hier könnt Ihr die Fotos hinschicken beziehungsweise hochladen: E-Mail an redaktion@wochenanzeiger-langenfeld.de (Stichwort Karneval), via Facebook (www.facebook.com/wochenanzeiger) und online auf www.lokalkompass.de/1500564. Die schönsten Fotos veröffentlichen wir im Wochen Anzeiger.