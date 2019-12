Der Oratorien-Chor Hilden lädt seit mehr als 25 Jahren wieder zum Silvesterkonzert nach Hilden ein. Auf dem diesjährigen Programm, am 31. Dezember, 19 Uhr, stehen bunte Melodien von Johann Strauß, Franz Lehár, Carl Zeller und anderen bekannten Komponisten.



Als Gesangssolist konnte Michael Siemon (Tenor) verpflichtet werden, er singt einige der schönsten Operetten-Arien aus seinem Repertoire. Bereits während seines Studiums in Saarbrücken wurde er mehrfach an Theatern und bei Festspielen engagiert und ist auch heute noch bei vielen Orchestern in ganz Deutschland als Gastsänger unterwegs.

Erstmalig hören die Gäste in Hilden die „Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg“, mit der der Chor bereits seit drei Jahren beim „Musikfest Schloss Nordkirchen“ sowie beim Frühlingskonzert in Wuppertal zusammenarbeitet.

Franz Lamprecht moderiert

Franz Lamprecht wird das Publikum als Moderator und Dirigent in seiner bekannten und unterhaltsamen Art durch das Programm führen. In der Pause lädt der Oratorienchor alle Gäste zu einem Glas Sekt ein.

Karten für das Konzert sind im Vorverkauf im Reisebüro Dahmen, Mittelstraße 73, und den Chormitgliedern erhältlich sowie auf www.westticket.de, www.eventim.de und www.neanderticket.de im Internet.