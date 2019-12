In den vergangenen Jahren ist die große Kirchenkrippe in der Hildener Erlöserkirche immer weiter gewachsen und nach vielen Veröffentlichungen in Krippenzeitschriften kein Geheimtipp mehr. Neues gibt es auch in diesem Jahr zu entdecken.

"Reichlich Busse mit Krippentouristen besuchen die Kirche jedes Jahr", erzählt Pfarrer Joachim Rönsch, der Initiator der Krippe. Die Kirche, Ecke St Konrad Allee/Kölner Straße, ist jeweils freitags zwischen 17 und 19 Uhr sowie samstags zwischen 15 und 17 Uhr zum freien Schauen geöffnet.

Noch bis zum 19. Januar 2020 sehen Besucher die Krippenlandschaft in ihrer vollen Ausdehnung. Dabei werden immer wieder wechselnde Szenen gezeigt. "Es gibt es immer wieder Neues zu entdecken", sagt Rönsch.

Über 150 Figuren

Durch viele Landschaftsteile und mehr als 150 verschiedene Figuren entstehen Möglichkeiten zu biblischen, volkskundlichen und theologischen Bezügen. "Besucher können sich in das Weihnachtswunder einfühlen, es mit allen Sinnen wahrnehmen. Dabei begegnen ihnen nicht nur den üblichen Hauptfiguren, sondern auch Persönlichkeiten aus dem Alten Testament, aus verschiedenen historischen Epochen bis hin zu Menschen von heute. Die Landschaft symbolisiert mit ihren vier Elementen, ihren Pflanzen und Tieren die ganze sich nach Erlösung sehnende Schöpfung." Annette Hiemenz, zertifizierte Krippenbaumeisterin, gestaltet die Figuren und Landschaftsteile im aufwändigen Carta Pesta Verfahren. Neu ist vor allem ein felsiges Landschaftselement, das den Schweinehirten des vergangenes beherbergt und Platz für ein Rollgrab bietet. Ein neuer Elefant ersetzt den alten und erhält außerdem einen Mahud, einen fröhlichen Jungen, der den Elefanten reitet. Ein Ameisenhaufen sowie Smaragdeidechsen sind die neuen sogenannten Finimenti, die oft winzigen Details, die zu einer solch gestalteten Krippe gehören.

Musik an der Krippe

Auch die Konzertreihe „Musik an der Krippe“ erfreue sich großer Beliebtheit. Die Konzerte finden an den drei Sonntagen nach Weihnachten immer um um 17 Uhr statt. In diesem Jahr feiert die Musikreihe ihr zehnjähriges Jubiläum.