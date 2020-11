Im Gedenken an die Ermordeten und in Erinnerung an diese schlimmste Zeit der Hildener Geschichte wird jedes Jahr zu einer zentralen Gedenkveranstaltung im Stadtpark eingeladen. In diesem Jahr musste die offizielle Veranstaltung anlässlich der Wiederkehr des Jahrestages der Reichpogromnacht am 9. November - wegen des zweiten Corona-Lockdowns und der damit eingehenden Bestimmungen - verschoben werden.

Um diesen Tag dennoch einen würdevollen Rahmen zu verleihen, hat der Bürgermeister der Stadt Hilden, Dr. Claus Pommer, gemeinsam mit der Vorsitzenden des Arbeitskreises Stolpersteine, Isabella Osenberg, am vergangenen Montag einen Kranz am Gedenkstein der Opfer des Nationalsozialismus niederlegt.