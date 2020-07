Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 126 Infizierte.

Davon leben in: Erkrath 6, in Haan 3, in Heiligenhaus 6, in Hilden 15, in Langenfeld 22, in Mettmann 1, in Monheim 28, in Ratingen 12, in Velbert 52 und in Wülfrath 1.

Sowohl in der Velberter Kita als auch in der Ferienfreizeitmaßnahme sind nach den ursprünglichen Einzelinfektionen bislang alle weiteren Testergebnisse negativ.Allerdings ist in Velbert abgesehen von den Infektionen, die sich aus einer Kleingruppe über vielfältige Kontakte weiterverbreitet haben, auch ein metallverarbeitender Betrieb mit mehreren positiven Fällen zu verzeichnen.

In Hilden wurden in einem Unternehmen ebenfalls mehrere Personen einer Arbeitsgruppe positiv getestet.

In Langenfeld und Monheim zeigen sich immer noch Neuinfektionen als Ausläufer der Hochzeitsfeier bzw. damit zusammenhängender nachfolgender Treffen und Kontakte.

1016 Personen gelten inzwischen als genesen.

Verstorbene zählt der Kreis bislang insgesamt 82.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 24,3. In Kreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen (Inzidenz) pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage muss entsprechend reagiert werden.