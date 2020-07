Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 87 Infizierte.

Davon wohnen in: Erkrath 4, in Haan 2, in Heiligenhaus 13, in Hilden 11, in Langenfeld 4, in Mettmann 4, in Monheim 10, in Ratingen 20, in Velbert 18 und in Wülfrath 1.

Unter den im Vergleich zum Vortag hinzugekommenen 19 neu Erkrankten sind auch drei aus der Flüchtlingsunterkunft am Graetenpoet in Ratingen sowie mehrere Reiserückkehrer, die an Flughäfen getestet wurden.

1184Personen gelten inzwischen als genesen.

Verstorbene zählt der Kreis bislang insgesamt 82.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 13,2.