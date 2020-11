Durch die geltenden AHA+L-Regeln in Schulen (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske + Lüften) kommt gerade jetzt zur kälteren Jahreszeit beim regelmäßigen und ausdauernden Lüften eine neue Problematik auf die Schulen zu. Das Frieren in den Klassen beim Unterricht. Dank der Unterstützung des Schulvereins, konnte eine gute Lösung gefunden werden. Ein Stoffgeschäft aus Solingen-Ohligs spendete dankenswerter Weise für alle Kinder der Schule wärmende Ponchos aus dickem Fleece Stoff. Diese Lösung erfreut nicht nur die Schulleitung Christiane Gierke, sondern alle großen und kleinen Menschen der Schule. Hierdurch wurde die Situation in den Klassen verbessert, Jacken und Decken können nicht mehr verrutschen oder liegen als Stolperfalle auf dem Boden, sondern die Kinder haben genügend Bewegungsfreiheit und sind trotzdem warm eingepackt.