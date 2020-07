Die Seniorendienste Stadt Hilden haben für ihr "herausragendes Engagement" in der Corona-Krise die Auszeichnung „Helden in der Krise“ erhalten. Mit dieser Auszeichnung bedanken sich das F.A.Z.-Institut und die dpa-Tochter news aktuell für die außerordentliche Hilfe, die die Seniorendienste Stadt Hilden in der Pandemie geleistet haben.

Die Senioreneinrichtung gehört zu rund 1.200 ausgezeichneten „Helden in der Krise“. Sie ist eine von rund 200 bundesweit ausgezeichneten Unternehmen und Personen der Gesundheits- und Pflegebranche.

Außerordentliches Engagement

Das F.A.Z.-Institut zeichnete Institutionen aus, "die sich in der aktuellen Krise durch außerordentliche Hilfsbereitschaft und vorbildliches Engagement hervorgetan haben. Diese Helden stehen exemplarisch für viele andere Helden, die sich ebenfalls durch besondere Taten eingebracht haben."

„Man mag sich gar nicht vorstellen, welches menschliche Schicksal es ohne das großartige gesellschaftliche Engagement in der Corona-Krise gegeben hätte“, sagt Dr. Gero Kalt, Geschäftsführer des F.A.Z.-Instituts. „Dafür bedanken wir uns bei allen Personen, Unternehmen und Institutionen, die in der Krise Besonderes geleistet haben!“

Drei Kategorien

Vergeben wurden die Auszeichnungen in den drei Kategorien „Versorgung der Menschen“, „Medizinische Versorgung und Pflege“ sowie „Gemeinnütziges Engagement“.

Ausgezeichnet wurden dabei unterschiedliche Aktivitäten – von der Produktion großer Mengen Desinfektionsmittel für Krankenhäuser über besondere Betreuungsleistungen für Ältere bis hin zum Aufbau von Internetplattformen, über die die Nachbarschaftshilfe organisiert wurde.

Freude über Auszeichnung

„Wir freuen uns sehr über diese Würdigung unserer Arbeit", sagt Beate Linz-Eßer, Geschäftsführerin der Seniorendienste Stadt Hilden. "Ich erlebe jeden Tag in unseren Pflegeeinrichtungen und in der Tagespflege, mit wie viel Herz, Engagement und Verantwortungsgefühl sich unsere Mitarbeitenden für die dort lebenden und betreuten Menschen einsetzen. Die tägliche Arbeit führt in Corona-Zeiten durch die große Sorge um das Wohl der Bewohner*innen und Tagespflegegäste sowie durch die erhöhten Hygieneauflagen und die permanent neuen gesetzlichen Regelungen zu großer körperlicher und seelischer Belastung bei den Mitarbeitenden. Da tut es gut, durch seine solche Auszeichnung wertgeschätzt zu werden,“ freut sich Linz-Eßer.