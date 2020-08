Die Stadt Hilden beginnt am morgigen Donnerstag, 6. August, mit der Erneuerung der Regenwasserkanalisation in der Verdistraße. Die vorhandenen Kanäle entsprechen baulich und hydraulisch nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen, sodass sie durch größere ersetzt werden müssen. Auf diese Weise stellt die Stadt die optimale Beseitigung des anfallenden Regenwassers sicher.

Die Maßnahme umfasst den Bereich zwischen der Beethoven- und der Mozartstraße sowie die Stichstraßen. Außerdem werden angrenzenden Häuser an die neuen Kanäle angeschlossen. Die Maßnahme ist in mehrere Abschnitte unterteilt. Der erste Bauabschnitt startet an der Beethovenstraße.

Beseitigung des Regenwassers

Für die Durchführung der Baumaßnahme ist es erforderlich die Verdistraße voll zu sperren. Die Sperrung erfolgt abschnittsweise, damit die Stichstraßen über die Mozart- oder die Beethovenstraße erreichbar bleiben. Auch die Stichstraßen werden für die Arbeiten nur tageweise voll gesperrt und mit dem Baufortschritt sukzessive wieder geöffnet.

Bedingt durch die unterschiedlichen Längen der Bauabschnitte variieren auch die Bauzeiten für jeden Abschnitt. Die Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme ist für September 2021 geplant. Einen Übersichtsplan der Baustelle sowie aktuelle Informationen zum Baufortschritt stehen unter www.hilden.de/baustellen zur Verfügung. Die direkt betroffenen Anliegerinnen und Anlieger wurden mit einem gesonderten Schreiben informiert.