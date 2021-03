Was machen wir, wenn wir 50.000 Euro gewinnen? Mit dieser Frage muss beziehungsweise darf sich nun ein Hildener Ehepaar beschäftigen, das genau diesen Betrag bei der PS-Monatsauslosung der Sparkasse im Februar gewonnen hat.

Damit sieht die Gewinnstatistik 2021 nach zwei Monaten schon recht gut aus, denn im Januar gab es bereits einen 5000 Euro-Gewinn für Kunden der Sparkasse HRV. Von 2,50 bis zu 250.000 Euro reicht die „Gewinnspanne“ – pro Los und Monat. Der Einsatz der PS-Sparer ist dabei überschaubar: Fünf Euro kostet ein Los; davon werden vier Euro gespart, ein Euro wandert in die Lostrommel.

Außerdem unterstützt der PS-Sparer mit seinem Los gemeinnützige Einrichtungen in seiner Stadt, denn ein Teil des Lospreises geht als Spende an diese Institutionen. Im letzten Jahr erhielten 127 Einrichtungen eine solche Zuwendung der Sparkasse HRV: Insgesamt 455.000 Euro wurden dabei überreicht. Gefördert wurden Kitas und Schulen ebenso wie Sport-, Brauchtums- und Kulturvereine oder soziale Institutionen.

Und für alle, die nun wissen möchten, ob auch ihr Los etwas gewonnen hat: Eine Gewinnübersicht findet man auf der Homepage der Sparkasse unter www.sparkasse-hrv.de/ps-lose.