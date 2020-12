Wünsche "pflücken" und Freude schenken

Pünktlich zum 1. Advent wurde am vergangenen Samstag der Wunschbaum in der Bismarckpassage eröffnet. Auch in diesem Jahr schmückte die CDU Hilden wieder in Kooperation mit Oliver Vennedey und der Werbegemeinschaft Bismarckpassage den Tannenbaum mit Wünschen von Hildener Kindern.

„Dieser Baum ist mittlerweile eine feste Tradition in Hilden und ich finde es toll, mit welcher Mühe und Leidenschaft die Helfer dafür sorgen, dass jedes Kind ein Geschenk bekommt. Dafür möchte ich ihnen danken. Schon zum Herbstbeginn sprechen wir die beteiligten sozialen Organisationen wie Sozialpädagogische Familienhilfe, die SPE-Mühle, aber auch SKFM an und bitten sie, uns rechtzeitig vor der Adventszeit die Karten mit Kinderwünschen zukommen zu lassen. In den meisten Fällen beginnt mit dem Gestalten der Karten bereits die Vorfreude der Kinder“, führt Claudia Schlottmann, Landtagsabgeordnete der CDU für Hilden, Langenfeld und Monheim und CDU-Fraktionsvorsitzende aus. „Häufig ist es das einzige Geschenk, das diese Kinder bekommen“, erklärt Norbert Schreier, stellvertretender Bürgermeister. „Wichtig ist uns, dass kein Kind ohne Geschenk bleibt.“ Und so funktioniert der Weihnachtswunschbaum: Interessierte Bürger nehmen eine oder auch mehrere Wunschkarten vom Baum, schreiben ihren Namen und Kontaktdaten auf den, auf der Karte klebenden Adresszettel und werfen diesen in den am Baum stehenden Kasten. Die Wunschkarte nimmt der Schenkende mit nach Hause, als Gedächtnisstütze. Auf der Karte sind die Zeiten vermerkt, zu denen das Geschenk in der CDU Geschäftsstelle abgegeben werden kann. Selbstverständlich können die Geschenke coronabedingt innerhalb dieser Öffnungszeiten nach dem Klingeln auch vor der Tür abgelegt oder durch das Fenster reingereicht werden.