In diesem Jahr feiert die Feuerwehr Hilden ihr 150-jähriges Bestehen. Das Jubiläum will die Wehr mit der Bevölkerung gemeinsam feiern.

Genau 150 Jahre nach dem die Feuerwehr Hilden am 31. Januar 1870 gegründet wurde, beginnen die Feierlichkeiten, die sich über das gesamte Jahr ziehen werden. Am 31. Januar, hisst die Feuerwehr Hilden im gesamten Stadtgebiet Flaggen, um auf das Jubiläumsjahr aufmerksam zu machen, teilt die Stadt Hilden mit.

Der nächste Höhepunkt folgt dann für einige Kameraden am Rosenmontag. Seit Monaten schrauben sie fleißig am Umzugswagen und basteln an den Kostümen, die die Geschichte der Feuerwehr Hilden erzählen.

Im April wird die Feuerwehr Hilden mit einem Spendenlauf auf sich aufmerksam machen. Die Läufer werden nicht nur in 24 Stunden über 112 Kilometer zurücklegen, sondern die Strecke auch noch in schweren Chemieschutzanzügen absolvieren. Die Gelder des Spendenlaufs gehen an die Stiftung Kinderherz.

Mitte April geht es richtig los

Die Feierlichkeiten für die Hildener Bevölkerung beginnen dann richtig ab Mitte April, denn die Feuerwehr Hilden wird monatlich in unregelmäßigen Abständen unterschiedliche Übungsveranstaltungen und Mitmachaktionen in der Innenstadt veranstalten. Folgende Veranstaltungstermine können schon jetzt notiert werden: 25. April, 16. Mai, 13. Juni, 17.Juli und 7. September.

Highlight Jubiläumswochenende

Als großes Highlight und Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 150-Jährigen-Jubiliäum wird die Feuerwehr Hilden ein Jubiläumswochenende ausrichten. Dieses findet vom 7. bis 9. August statt. Es wird ein großes Festzelt auf dem Alten Markt aufgebaut, in dem das ganze Wochenende Programm für Groß und Klein geplant ist. Ob Kindertheater, Kabarett, Jazzfrühstück oder die Samstagsparty, hier werden alle Hildener auf ihre Kosten kommen. Neben den unterschiedlichen Veranstaltungen im Festzelt wird es am 8. August einen großen Festumzug mit den umliegenden Feuerwehren sowie den Feuerwehren der Partnerstädte geben.