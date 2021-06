Handy, Tablett, Netflix und Co… - Medien jeder Art bestimmen den Alltag, die Angebote sind zahlreich und unübersichtlich. Und durch das allgemeine Nutzungsverhalten sind auch schon die Allerkleinsten „Medienkonsumenten“. Was macht das mit unseren Kindern? Und wie kann ich gute Entscheidungen für die Mediennutzung meines Kindes treffen?

Es kann in diesen Fragen keine festen Regeln für Alle geben, die Antworten sind individuell. Eltern sind eingeladen, miteinander über Erfahrungen zu sprechen und Informationen auszutauschen, auf deren Grundlage eine eigene Haltung für das Familienleben entwickelt werden kann.

Eltern im Gespräch Online ist eine Kooperationsveranstaltung des DRK-Familienbildungswerkes und des Städtischen Familienzentrums 'Die Arche' in Hilden und findet am Montag, 14. Juni, um 19.30 Uhr statt.

Anmeldungen bitte unter Angabe der E-Mail-Adresse an fbw@drk-mettmann.de. Den Teilnehmenden wird vor der Veranstaltung ein Link zur Teilnahme zu gesandt. Mehr Infos gibt es beim DRK-Familienbildungswerk von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr unter der Nummer (02103) 5528 oder per E-Mai an fbw@drk-mettmann.de.