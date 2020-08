Kennen Sie das Gefühl, in den eigenen Aktivitäten verloren zu gehen? Ständig müssen wir Dinge bewältigen, bearbeiten, besorgen, erledigen. Das Leben wird zu einer endlosen To-do-Liste. Klösterliche Traditionen oder spirituelle Lehrerinnen von Hildegard von Bingen bis Dorothee Sölle empfehlen einen Wechsel zwischen Aktion und Kontemplation, zwischen Innen und Außen, Mystik und Politik, Rückzug und Aufbruch, Arbeit und Gebet. Wie können uns diese Traditionen heute inspirieren und helfen zu Besinnung zu kommen?

Referentin Dr. Claudia Eliass lädt am Donnerstag, 3. September, von 19 bis 21.15 Uhr ins Gemeindezentrum Reformationskirche, Markt 18.

Die Gebühr beträgt 6 Euro. Anmeldung werden in der Evangelischen Erwachsenenbildung (eeb) unter der Telefonnummer (02103) 53948 oder per E-Mail an info@eeb-hilden.de entgegen genommen.