Das Deutsche Sportabzeichen, sagt Helga Schmidt-Schlegel, ist wie ein jährlicher Gesundheitscheck: "Wer hier mitmacht, zeigt, wie fit er ist."

Die Sportabzeichenbeauftragte des Stadtsportverbandes Hilden, die seit 1969 immer zwischen Mai und September als Prüferin auf der Anlage am Bandsbusch steht, freute sich über die hohe Teilnehmerzahl in den Schulen.

Ehrung der Prüfer

Wichtig war dem Stadtsportverband auch die Ehrung der Sportabzeichenprüfer. Sie stehen ab Mai jeden Freitagabend auf der Bezirkssportanlage und nehmen die Disziplinen ab. Hierfür zollten die Absolventen einen langen Applaus. Zusätzlich machten auch in diesem Jahr wieder viele Familien, 19 an der Zahl, mit. Die mit den meisten Teilnehmern war die Familie Bexkens - mit 18 Familienmitgliedern. Denn vom Großvater bis zum jüngsten Enkel machten alle mit. "Familienoberhaupt" Wilhelm Bexkens absolvierte im vergangenen Jahr bereits sein 45. Sportabzeichen und ist seit einigen Jahren auch Prüfer. Für ihn ist die Teilnahme, seit Jahrzehnten, selbstverständlich: "Sport ist schön und hält gesund, und wer sich bewegt, lebt länger", meinte Bexkens vergnügt.

Ihn erfülle es mit besonderem Stolz, seine Familie sportlich motiviert zu haben. Doch besonders schön sei es, mit allen zusammen auf dem Sportplatz zu stehen und sich gegenseitig anzufeuern. Seine Enkelin Vanessa Bexkens, 19 Jahre alt, ist mit dem Sport verbunden und da liegt es einfach nahe, das Sportabzeichen abzulegen. „Gemeinsam auch, weil es Gelegenheit gibt, als Familie zusammen zu sein. Jeder ist in seinem Alltag eingespannt, da ist es schön, mal Zeit mit der Familie zu verbringen, auch auf dem Platz beim Sport." Das stärke den familiären Zusammenhalt und mache sie extrem stolz.

Sport fördert Miteinander

Bürgermeisterin Birgit Alkenings lobte bei ihrer Begrüßung anlässlich der Übergabe der Urkunden in der Aula des Helmholtz-Gymnasiums die Sportlichkeit der Hildener und das Engagement der vielen Prüfer und Helfer. Sport und Gemeinschaft fördern schließlich auch ein gutes Miteinander in der Stadt.

Rund 300 Deutsche Sportabzeichen und Urkunden gab es jetzt in einer Feierstunde in der Aula des Helmholtz-Gymnasiums zu verleihen. Insgesamt gab es in Hilden 1081 Absolventen. An den Grundschulen wurden 574, an den weiterführenden Schulen 216 Sportabzeichen erfolgreich abgelegt.

Absolventen eingeladen

Der Stadtsportverband hatte die Absolventen dazu eingeladen, ihre Ehrung aus den Händen der Bürgermeisterin, dem ersten Vorsitzenden des Stadtsportverbands, Hans-Jürgen Weber, und der Sportzeichen-Beauftragten, Helga Schmidt-Schlegel, entgegen zu nehmen.

Rund 230 Teilnehmer zwischen sechs und 90 Jahren waren an dem Abend gekommen. Darüber hinaus gab es besondere Ehrungen für Familien, Sportvereine sowie für Grund- und weiterführende Schulen.

Etwas Besonderes seien auch die beiden fünf Jahre alten Mädchen, die alle Bedingungen des Sportabzeichens erfüllt hätten, nach den Regeln aber ein Jahr zu jung seien. "Sie bekamen eine Kibaz-Urkunde, das Kinder in Bewegung-Abzeichen", so Schmidt-Schlegel. Großen Beifall gab es auch im Rahmenprogramm des Abends, etwa für die Darbietung der Turnerinnen der Hildener Allgemeinen Turnerschaft.