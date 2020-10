Am heutigen Montag, 26. Oktober, beginnt die Sanierung der Fahrbahn in der Parkstraße in Holzwickede.

Die Parkstraße wird im Kreuzungsbereich Parkstraße / Allee saniert. Während der Baumaßnahme wird die Straße in dem Bereich voll gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung für die Parkstraße wird für die Dauer der Baumaßnahme aufgehoben. Die Ein- und Ausfahrt über die Hauptstraße ist in der Zeit möglich. Die Maßnahme wird ca. eine Woche dauern. Die betroffenen Anwohner kommen während der Bauzeit zu Ihren Grundstücken und Häusern.

Die Gemeinde Holzwickede bittet bei eventuellen Behinderungen um Verständnis.