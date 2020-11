Laut Polizeibericht, hebelten am Dienstag den 10. November 2020 zwischen 16.30 Uhr und 20.00 Uhr, Diebe an der Straße Oprielshof ein Kellerfenster auf und drangen in ein Einfamilienhaus ein.

Sie stahlen unter anderem Goldschmuck und Bargeld.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0 wenden.