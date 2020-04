„Hünxer Online-Talk“: SPD bietet 1. Digitale Bürgersprechstunde an

“Wenn sich die Menschen aufgrund des geltenden Kontaktverbots nicht persönlich treffen dürfen, kommen sie eben digital zusammen: Auch in Zeiten der Corona-Pandemie sind wir für die Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Hünxe ansprechbar und kümmern uns”, lädt der Hünxer SPD-Vorsitzende Jan Scholte-Reh zum “Hünxe Online-Talk” als erste digitale Bürgersprechstunde am Donnerstag, 09. April, ab 18 Uhr, ein. Per Videochat möchte er gemeinsam mit dem designierten Bürgermeisterkandidaten Volker Marquard und dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Horst Meyer mit den Menschen über deren Fragen und Hinweise zur kommunalen Politik ins Gespräch kommen. “Wir wollen die Leute dort abholen, wo sie sich aufhalten, nämlich daheim. Gerade jetzt ist es wichtig Fragen zu beantworten, Informationen weiterzugeben, Anregungen und Hinweise entgegenzunehmen und weiterzuleiten. Und genauso wichtig ist es, auch über Sorgen und Ängste miteinander zu reden, oder einfach nur gut zuzuhören.”

Computer statt Marktplatz - so gehts!

Teilnehmen ist ganz einfach: unter der Internetadresse www.spd-huenxe.de/talk kommt man direkt zum Videochat. Das Passwort lautet: 46569. Es wird kein eigener Zugang benötigt und es muss auch kein Programm heruntergeladen werden. Auch ein Account bei Facebook ist nicht notwendig. Interessierte können einfach über ihren PC oder Laptop beitreten. Wer lieber das Smartphone oder Tablet nutzen möchte, müsste sich vorher die App „Zoom Cloud Meetings“ herunterladen. Die App ist gratis und hat keine versteckten Kosten. Einzige Voraussetzung sind ein Mikrofon oder eine Webcam.

Gerne können Fragen bereits vorab per E-Mail oder WhatsApp eingereicht werden; so besteht die Möglichkeit, den Sachverhalt zuvor zu klären. Scholte-Reh ergänzt: “Ganz unabhängig von der Bürgersprechstunde können uns alle Bürgerinnen und Bürger jederzeit auf den bekannten Kanälen erreichen.”

- E-Mail: info@spd-huenxe.de

- WhatsApp: 02858.917704

- Telefon (zwischen 8 und 19 Uhr): 02858.917704

Die sonst regelmäßigen Marktplatzgespräche und Sprechstunden im SPD-Bürgerbüro an der Dorstener Straße mussten aufgrund des Kontaktverbots abgesagt werden.