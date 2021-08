Die CDU-Fraktion Hünxe will mit der Elektromobilität in der Gemeinde ernst machen.

Dr. Michael Wefelnberg, Vorsitzender der CDU-Fraktion Hünxe, meint: „Obwohl unsere Gemeinde schon einiges für den Klimaschutz getan hat, genannt sei hier nur der Ausbau der erneuerbaren Energien und das regelmäßige Stadtradeln, sehen wir noch deutlich Luft nach oben.“

Hünxe habe die höchste Dichte an Kraftfahrzeugen pro Einwohner in NRW, jedoch stünden diesen vielen Kraftfahrzeugen nur zwei Elektroladesäulen gegenüber. Wie also soll es den Bürger schmackhaft gemacht werden, auf Elektroautos umzusteigen?

Vor dem Hintergrund der Dringlichkeit des Klimaschutzes hat die CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Hünxe den Antrag gestellt, dass die Gemeinde die Infrastruktur der Elektrosäulen ausbauen soll. Insbesondere sollen die bisherigen nicht berücksichtigten Ortsteile Bruckhausen und Drevenack entsprechend einbezogen werden. Fördermittel für diese Maßnahme könnten noch bis Ende des Jahres abgerufen werden. Darauf weist die CDU Fraktion hin.

Der Antrag soll in der nächsten Sitzung des Haupt-, Finanz und Liegenschaftsausschusses am 02. September 2021 beraten werden. “Wir hoffen”, so der Fraktionsvorsitzende, „dass dieser Antrag eine breite Mehrheit findet, damit der Ausbau zügig angepackt werden kann.”