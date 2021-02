Winterdienst unbefriedigend

Wenig gelungen finde die CDU-Fraktion das Management der Gemeindeverwaltung und des Bauhofs während des jetzigen Kälteeinbruchs im Februar.

„Natürlich haben wir Verständnis dafür, wenn es aufgrund der personellen und technischen Ressourcen des Bauhofs nicht möglich ist, alle Straßen auf einmal frei zu räumen“, äußert Dr. Michael Wefelnberg, Vorsitzender der CDU–Fraktion Hünxe in einer Pressemitteilung. „Wenn aber in den Medien mitgeteilt wird, wann welche Straßen geräumt werden und anschließend nichts Sichtbares für die Bürger passiert ist, können wir den großen Unmut verstehen. Leider sehen am 14.02.2021 eine Woche nach dem Schneefall die innerörtlichen Straßen im Prinzip genauso aus wie sechs Tage zuvor.“ Für den Fall, dass der Bauhof im Moment einer solchen Herausforderung wirklich nicht gewachsen sei, sollte man dies auch so kommunizieren und nicht anders, fordert die CDU-Fraktion.

Für die Zukunft erwarten die Hünxer Christdemokraten, dass die Gemeindeverwaltung und der Bauhof sich auf solche Wetterereignisse besser vorbereiten und ihre Kommunikationsstrategie überdenken.