"In diesem Jahr läuft vieles nicht wie gewohnt, aber auf unsere Landwirte ist Verlass!" So schreibt die Leitung der Arche-KiTa in Bruckhausen.

Zunächst hatte die Familie Walbrodt in Bucholtwelmen ein sommerliches Sonnenblumenfeld zum selberpflücken angelegt und im Herbst hat die Familie Benninghoff an den Höfen in Bruckhausen wieder die erblühen lassen. Da frische Luft zurzeit sehr empfohlen wird, haben wieder viele Menschen den Weg zu den Feldern gefunden und Blumen für den guten Zweck gepflückt.

Auch das Erntedankfest wurde im kleinen Rahmen von den Landwirten in Eigenregie organisiert und gefeiert. So ist es auch in diesem Jahr möglich, die Fördervereine der beiden Bruckhausener Kitas mit jeweils 750 Euro zu unterstützen