Die Berlinfahrt der Jahrgangsstufe EF fand auf Einladung der Abgeordneten statt, die sich für die Gespräche mit den Jugendlichen zwei Stunden Zeit nahm. Die Schülerinnen und Schüler nutzten die Gelegenheit, mit der Abgeordneten ihres Wahlkreises über die aktuelle politische Lage in Deutschland zu diskutieren. Weitere Themen, die die Jugendlichen im Gespräch mit Dagmar Freitag bewegten, waren die „Fridays for Future“-Bewegung und die jüngst kontrovers diskutierten Themen des Tempolimits sowie der sogenannten Uploadfilter.

Die Abgeordnete wies einmal mehr eindringlich auf die Bedeutung unserer freiheitlichen Demokratie hin, die viele Menschen als selbstverständlich hinnehmen. „Informiert euch, nehmt demnächst bei jeder Wahl euer Wahlrecht wahr - ein Recht, um das euch Millionen von Menschen in anderen Ländern beneiden“, so Dagmar Freitag. Sie ermutigte die Schülerinnen und Schüler dazu, sich mit aktuellen gesellschaftspolitischen Themen, wie etwa mit der Organspende, auseinanderzusetzen.

Begleitet von vielen Eindrücken aus der Hauptstadt traten die Schülerinnen und Schüler unmittelbar nach dem interessanten Gespräch ihre Rückreise ins Sauerland an.