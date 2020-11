Eigenartige Dinge passierten kürzlich in Letmathe. Früh morgens fuhren Fahrräder ohne Reifen und Sattel durch die Kolpingstraße, alte Badewannen wurden auf Rollbrettern in Richtung Musikschule geschoben. Letmather jeden Alters trugen in Taschen Metallgegenstände am Dom vorbei und Anwohner rollten Schubkarren voll mit Rohren und rostigen Dingen in Richtung des Containers hinter der Musikschule. Dort angekommen nahmen maskierte Menschen den Schrott und den Metall-Müll freudig in Empfang.



Hintergrund des ungewöhnlichen Treibens war eine Schrott-Sammelaktion, zu der der Musikverein der Kolpingsfamilie Letmathe aufgerufen hatte. Aus der direkten Nachbarschaft und auch von weiter her kamen die Menschen zu Fuß, mit PKW sowie mit Anhängern und haben den Verein mit ihrem Metall unterstützt, um dem Verein durch die Corona-Krise zu helfen.

Seit März können die großen Orchesterproben und das gemeinsame Musizieren des Musikvereins kaum stattfinden. Im November ist die Musik wegen des "Lockdown light" nun ganz still geworden, aber das Vereinsleben nicht. So haben die Musikerinnen und Musiker der Kolpingsfamilie Letmathe unter dem Motto "Gemeinsam sind wir stark" über die Mitglieder, über Flyer und die sozialen Netzwerke zu dieser Sammelaktion aufgerufen.

Die seit März mit Abstand größte Aktion des Musikvereins, die von Olaf Beck organisiert wurde, kam in Letmathe gut an. Am Ende der Gemeinschaftsaktion konnten die Mitglieder auf fast fünf Tonnen gesammelten Metallschrott blicken.

Während des Aktionstags waren etwa 20 Mitglieder des Musikvereins gemeinsam aktiv. Den Tag über sind viele Mitglieder gekommen, um ihr gesammeltes Metall abzugeben. Außerdem waren drei Hänger in Letmathe und Umgebung unterwegs, um weiteren Schrott einzusammeln.

Vom Schrotthändler abgeholt

Beim Container hinter der Musikschule sortierten die Vereinsmitglieder den gesammelten Schrott nach verschiedenen Metallen, der anschließend von einem Schrotthändler abgeholt wurde. Bis zum späten Nachmittag war der Container bis oben hin vollgepackt. Allerdings waren noch drei volle Anhänger, einige gesammelte Stücke bei Vereinsmitgliedern und etwa 35 Fahrräder, die dann zunächst eingelagert wurden, bis ein zweiter Container aufgestellt wurde. Nun können auch die „Reste“ der Sammelaktion noch vom Schrotthändler abgeholt werden.

Die Aktion dient dazu, dem Musikverein der Kolpingsfamilie Letmathe zu helfen. Da der Verein aufgrund der Corona-Bestimmungen weder proben noch Auftritte gestalten kann, über die sich das Vereinsleben finanziert, ist die Aktion eine Möglichkeit zur finanziellen Unterstützung. Umso größer ist der Dank der Vereinsmitglieder an alle Menschen, die die Aktion unterstützt haben. "Die überwältigende Resonanz zeigt, wie sehr die Letmather und ihre Nachbarn für so eine Aktion zusammen stehen", freut sich der Musikverein.