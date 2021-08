ISERLOHN. Unbekannte Vandalen beschädigten einen weißen Citroen einer 20 jährigen Geschädigten nicht unerheblich. Der/die Täter versuchten die Windschutzscheibe einzutreten und so ins Fahrzeug zu gelangen. Die junge Frau hatte das Fahrzeug am Dienstag, 17. August, gegen 14.30 Uhr an der Walter-Jost-Straße abgestellt und die Beschädigungen an der Scheibe und der Motorhaube am Donnerstag,19. August, gegen 6 Uhr festgestellt. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Iserlohn werden erbeten unter Tel. 02371/9199-0.