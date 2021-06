ISERLOHN. In der Nacht von Sonntag, 6., auf Montag, 7. Juni, wurde in der Teichstraße von einem unbekannten Täter ein VW Caddy geöffnet und der Innenraum durchsucht. Das Fahrzeug war vor dem Wohnhaus geparkt. Der Täter entwendete eine Brille und Computerzubehör. Anschließend entfernte er sich unbemerkt von der Örtlichkeit. Schaden am Fahrzeug entstand nicht, das Diebesgut hatte einen Wert von mehreren hundert Euro.

Am Sonntag, 6. Juni, gegen 16 Uhr, wurde ein 47-jähriger Iserlohner Opfer eines Taschendiebstahls. Er wurde im Bereich des Bahnhofsvorplatzes von zwei jungen Männern angerempelt und leicht bedrängt. Erst als der Geschädigte später wieder zuhause war, bemerkte der Diebstahl seines Smartphones. Die unbekannten Täter waren etwa 1,75 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt.

Etwa eine Stunde zuvor war ebenfalls im Bereich des Bahnhofsplatzes einer 60-jährigen Iserlohnerin ihre Geldbörse abhandengekommen. Diese hatte sie kurzzeitig auf dem dortigen Spielgerät abgelegt und sich wenig Meter vom Spielplatz entfernt. Als sie zurückkehrte war die Geldbörse samt Inhalt verschwunden.

Zwischen Freitag, 4., und Montag, 7. Juni, entwendeten unbekannte Täter am Bürenbrucher Weg, dortiger Waldweg, diverse Werkzeuge und Arbeitsgeräte im Wert von mehreren tausend Euro. Dazu beschädigten sie die Schlösser an einer Forstmaschine und an einem abgestellten Anhänger. Der Geschädigte ist dort im Bereich als Forstarbeiter tätig und bemerkte den Diebstahl nach dem Wochenende. Täterhinweise liegen nicht vor.

Radlader beschädigt

Am Hedwigsplatz ist zwischen Mittwoch, 2., und Montag, 7. Juni, ein Radlader beschädigt worden. Hier haben ein oder mehrere Täter die Beleuchtungseinrichtungen am Fahrzeug bearbeitet und sind anschließend geflüchtet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Iserlohn unter Tel. 02371/9199-0.