Im Bereich der nördlichen Innenstadt wurden über das Silvesterwochenende die Reifen von 23 parkenden PKW zerstochen.

Schwerpunkte lagen dabei insbesondere im Bereich "Woestestraße", "Caller Weg" und "Klopstockstraße". Dort waren jeweils mehrere PKW unabhängig voneinander betroffen. Die Reifen von zwei weiteren PKW wurden am "Starenweg" am Hombruch zerstochen.

Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die am Wochenende im Bereich der nördlichen Innenstadt oder am Hombruch verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise können telefonisch unter 02371-9199-0 an die Polizeiwache Iserlohn gegeben werden.