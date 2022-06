Alles wird teurer. Nur die Eintrittspreise beim Gitarrenfestival haben sich in den letzten 20 Jahren nicht verändert. Das klassische Gitarrenfestival findet dieses Jahr vom 24. bis 30. Juli in Iserlohn statt, und ab sofort können Karten und das Programmheft für alle Konzerte in der Obersten Stadtkirche bei der Stadtinformation Iserlohn (Tel. 02371/217-1819) erworben werden. Der Veranstalter empfiehlt den günstigen Konzertpass für alle Konzerte zu 70 Euro. Das Festival wird bereits zum 30. Mal vom Kultursymposion M organisiert.

Neben dem Eröffnungskonzert am 24. Juli mit Jorge Caballero (er spielt unter anderem die Symphonie der Neuen Welt von Dvorak auf einer Gitarre), gibt es viele weitere herausragende Konzertabende mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten der internationalen Gitarrenszene.

Montag, 25. Juli, ist nach langer Zeit einmal wieder das in Iserlohn sehr beliebte Eden-Stell-Duo aus England zu Gast. Mark und Chris sind durch ihre Auftritte mit dem Amadeus Guitar Duo, ihre Virtuosität und ihren unnachahmlichen Humor bekannt. Im zweiten Teil des Konzertes ist dann zum ersten Mal der schwedische Gitarrist Göran Söllscher beim Festival dabei. Er erlangte Weltruhm durch seine Einspielungen aller Werke für Laute/Gitarre von Johann Sebastian Bach bei der Deutschen Grammophon. In seinem Iserlohner Programm wechseln sich geschmackvoll Stücke von Bach mit denen der Beatles ab. Göran Söllscher spielt eine elfsaitige Gitarre, die im Klang an das Cembalo erinnert. Veranstalter Thomas Kirchhoff verspricht einen außergewöhnlichen Musikgenuss mit einem der sensibelsten Künstlern der Gitarrenszene.

Überblick auch für alle weiteren Konzerte der ganzen Woche gibt auch im Internet unter www.guitarsymposium.de und bei Thomas Kirchhoff, Tel. 0173-2095685 oder unter info@amadeusduo.com.