ISERLOHN. Ein außergewöhnliches Benefiz-Konzert findet am Donnerstag, 4. November, um 19.30 Uhr in der Obersten Stadtkirche statt. Als Auftakt einer Reihe von Veranstaltungen, die auf die anstehenden Renovierung der Kirche aufmerksam machen, haben Mitorganisator Thomas Kirchhoff zusammen mit Hanns-Peter Springer ein äußerst abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Musikern zusammengestellt.

Vier Solisten und ein Duo spielen Musik von Johann Sebastian Bach, Debussy, Franz Liszt, George Enescu und Dale Kavanagh. Dabei stehen immer wieder verschiedene Instrumente im Mittelpunkt. Das Amadeus Guitar Duo seit 30 Jahren weltweit unterwegs eröffnet den Abend mit einer Komposition von Dale Kavanagh. Der Titel des Stücks „Kaleidoskop“ kann stellvertretend für das ganze Konzert stehen – ein Spiel der Farben mit so unterschiedlichen Instrumenten wie Harfe, Akkordeon, Klavier, Gitarre und Orgel.

Andreas Hering, Pianist und Lehrer an der Musikschule Iserlohn und an der Hochschule f. Musik in Leipzig spielt mit Franz Liszts Ungarischer Rhapsodie ein überaus virtuoses und emotionales Werk. Weltklasse-Akkordeonist Miroslav Nisic präsentiert mit Werken von Bach, Daquin und Enescu ein kleines Potpourri musikalischer Kleinode. Jenny Meyer wird das Publikum mit facettenreichen Stücken für Harfe solo von Hasselmans und Debussy verzaubern, bevor Kantor Hanns-Peter Springer mit Bachs Fantasie und Fuge in G-Moll an der großen Schuke-Orgel das Programm feierlich beschließen wird.

Das Konzert, dessen Erlös für die Renovierungsarbeiten bestimmt ist, beginnt um 19.30 Uhr. Karten zu 15 Euro gibt es an der Stadtinformation Iserlohn (Tel. 02371/217-1819), bei Optik Adam in der Wermingser Straße 10 (Tel. 02371/82990) und am Kantorat der Obersten Stadtkirche am Kurt-Schmacher-Ring 10 (Tel. 02371/13291). Weitere Informationen gibt es bei Thomas Kirchhoff unter info@amadeusduo.com