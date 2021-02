„Vom Eise befreit sind Strom und Bäche, …“ kann man mit Goethes „Osterspaziergang“ bald ausrufen, und mit dem Frühling steht auch das Osterfest vor der Tür. Der Lions-Club Iserlohn freut sich, in diesem Jahr zu einem Oster-Spaziergang durch Iserlohn aufzubrechen und lädt dazu ein.

Allerdings geht es nicht auf Schusters Rappen durch die Waldstadt, sondern auf zart glänzenden Ostereiern mit dekorativen kolorierten Tusche-Zeichnungen. Alle Vorlagen stammen von Ernst Dossmann, Architekt, Stadtplaner, Heimatforscher, Heimatpfleger, Schriftsteller und Maler – und seit Jahrzehnten Mitglied bei den Lions.

Jedes Jahr zu Ostern ein neues Ei

Jährlich zum Osterfest soll mit dem „Iserlohner Lions-Osterei“ ein neues Motiv aufgelegt und zum Verkauf angeboten werden, so dass sich dieser Oster-Spaziergang über mehrere Jahre erstrecken wird. Im Laufe der nächsten Jahre entsteht somit ein vielfarbiger Frühlingsstrauß, dekoriert mit Lions-Eiern in Pastell-Tönen.

Das Premieren-Ei zeigt als Motiv Nr. 1 auf der Vorderseite in mattem Blau Iserlohns doppeltürmige Oberste Stadtkirche aus der Zeit um 1330 – hoch auf dem Bilstein thronend und eines der Wahrzeichen der Waldstadt. Die Rückseite trägt die Jahreszahl 2021, den Namen des Bauwerks und ein kleines Lions-Logo. Der Karton enthält zusätzlich einen kurzen Informationstext zum aktuellen Motiv.

Im Gegensatz zu dem seit vielen Jahren bekannten Lions-Adventskalender ist mit dem Osterei keine Gewinnchance verbunden. Das Ei soll einerseits als kleines Schmuckstück einige historische Bauwerke Iserlohns präsentieren und andererseits dort finanzielle Hilfe leisten, wo sie dringend erforderlich ist. Alle Service-Clubs der Region und somit auch der Lions-Club Iserlohn fördern mit Herz, Hand und finanziellen Mitteln soziale Projekte. Der Verkaufserlös der diesjährigen Ostereier soll der Wiederaufforstung im Iserlohner Stadtwald zugutekommen. Trockenheit und Borkenkäfer haben dem Stadtwald in den vergangenen Jahren zugesetzt.

Wer sein metallenes Charity-Ei öffnet, kann es auch noch mit einer individuellen Überraschung füllen; hier sind der Phantasie und Kreativität zum Osterfest keine Grenzen gesetzt. 1.000 Ostereier warten nun auf ihre Liebhaber.

„Vielleicht avancieren die Schmuckstücke im Laufe der nächsten Jahre zu kleinen Sammlerstücken und zieren Jahr für Jahr die Ostersträuße“, so Ernst Dossmann.

Hier gibt es das Lions-Osterei

Der Verkauf der Iserlohner Lions-Ostereier startet am Mittwoch, 3. März. Für jeweils fünf Euro kann das Ei hier erworben werden:

- Presse & Buch im Bahnhof

- Konditorei Spetsmann (Poth)

- Fleischerei Knipp (Mendener Straße)

- Optik Klingsporn (Friedrichstraße)

- Optik Adam (Wermingser Straße)

- Apotheke Köster (Wermingser Straße)

- Einhorn-Apotheke (Mendener Straße)

- Engel-Apotheke (Alter Rathausplatz)

- Glückauf-Apotheke (Baedekerplatz)

- Marien-Apotheke (Untergrüner Straße)

- Medi-Apotheke (Hochstraße)

- Ring-Apotheke (Kurt-Schumacher-Ring)

- Schiller-Apotheke (Laarstraße)

- Schiller-Apotheke im Kaufland (Raiffeisenstraße)

- Floristik Rose (Friedrichstraße)

- Blumen Oostdam (Wermingser Straße)

- Blumen Schmidt (Friedrichstraße)

- Blumen Westphal (Mühlentor)

- Best Car Wash (Corunnastraße)