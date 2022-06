Soeben erschienen ist der jährliche Zahlenspiegel der Stadt Iserlohn, den die städtische Pressestelle herausgibt. Unter dem Titel "ISERLOHN - Zahlen - Daten – Fakten 2022" informiert er wie gewohnt in kurzer und knapper Form über Einwohnerzahlen, Wirtschaftsbetriebe, das Bildungs- und Sozialwesen, Iserlohner Sehenswürdigkeiten u.v.m. Erstmals mit dabei ist eine Infoseite aus dem Bereich Stadtentwicklung und die Optik wurde an das neue Design der Stadt Iserlohn angepasst.



Der Zahlenspiegel ist ab sofort im Rathaus am Schillerplatz, bei den Bürgerservice-Stellen in Letmathe Von der-Kuhlen Straße 14 und in Hennen Hennener Bahnhofstraße 20a sowie bei der Stadtinformation Bahnhofsplatz 2 kostenlos erhältlich.