Iserlohn. Bei der Bundestagswahl wird es einen neuen Rekord bei den Briefwählern geben: Rund zwei Wochen nach Beginn des Versandes der Wahlbenachrichtigungen hat das Wahlamt im Rathaus bereits rund 18.000 Briefwahlanträge erhalten. Bei der letzten Bundestagswahl 2017 waren es am Ende 15.417 Briefwähler und bei den Kommunalwahlen 2020 insgesamt 16.394.

Wer für die Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, Briefwahl beantragen möchte, kann den Antrag online unter iserlohn.de/aktuelles stellen. Die Möglichkeit besteht bis einschließlich Mittwoch, 22. September, um 12 Uhr.

Wahlbrief muss rechtzeitig ankommen

Wer durch Briefwahl wählt, muss seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem unterschriebenen Wahlschein rechtzeitig der auf dem roten Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, sodass er spätestens am Wahltag bis 18 Uhr dort eingeht.

Außerdem kann der vorgedruckte Antrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung ausgefüllt werden und in einem frankierten Briefumschlag an: Stadt Iserlohn, Wahlamt, Schillerplatz 7, 58636 Iserlohn gesendet werden. Zudem kann eine E-Mail an briefwahl@iserlohn.de oder ein schriftlicher Antrag unter Angabe des Namens, des Vornamens, der Anschrift und des Geburtsdatums ans Wahlamt gesendet werden.

Oder man stellt den Antrag persönlich im Briefwahlbüro, Rathaus I, Schillerplatz 7, Erdgeschoss, Raum 028, neben dem Haupteingang. Das Wahlamt hat Corona-bedingt eine Zugangsregelung getroffen. Wer möchte, kann sofort im Briefwahlbüro wählen oder alternativ seine Briefwahlunterlagen mitnehmen. Das Briefwahlbüro ist montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Wer den Briefwahlantrag für eine andere Person stellen und die Briefwahlunterlagen für diese mitnehmen möchte, muss sowohl für den Antrag als auch für die Aushändigung der Briefwahlunterlagen schriftlich dazu bevollmächtigt sein.

Weitere Wahlhelfer gesucht

Die Stadt sucht 39 Wahlhelfer für den Einsatz als Wahlvorsteher und Beisitzer in den insgesamt 110 Wahlvorständen in den Wahllokalen. Jeder, der zur Bundestagswahl wahlberechtigt ist, kann dieses Ehrenamt ausüben.

Die Wahlvorstände werden am Wahltag in der Zeit von 7.30 bis 18 Uhr in den Wahllokalen eingesetzt. Sie arbeiten in zwei Schichten und kümmern sich um die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl im Wahllokal. Um 18 Uhr finden sich alle Wahlhelfer wieder im Wahllokal ein, um die Stimmen auszuzählen. Den Mitgliedern der Wahlvorstände wird ein Erfrischungsgeld in Höhe von 50 Euro gezahlt. Die Wahlvorsteher und deren Stellvertreter erhalten 60 Euro.

Wer in einem Wahlvorstand mitarbeiten möchte, wird gebeten, sich mit dem Wahlamt unter Tel. 02371/217-1779, -1778 oder -1780 in Verbindung zu setzen. Es ist auch möglich, sich online als Wahlhelfer zu bewerben unter iserlohn.de/rathaus-politik/wahlen-buergerbegehren-buergerentscheid/wahlhelfer-gesucht.