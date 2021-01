Dagmar Freitag begrüßt Bundesförderung für zwei weitere „Sprach-Kitas“ in Iserlohn und Altena

Seit Beginn des Jahres 2021 erhalten zwei weitere Kitas Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas – Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“: die Johanniter-Kindertageseinrichtung Löwenzahn in Iserlohn und die Johanniter-Kindertageseinrichtung Zwergenburg in Altena.

Die heimische Bundestagsabgeordnete Dagmar Freitag freut sich über die erfolgreichen Bewerbungen der Kitas und die damit verbundenen Fördermöglichkeiten: „Den neu in das Programm aufgenommenen Kitas wünsche ich viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung. Das Bundesprogramm schafft wichtige Voraussetzungen, dass Kinder mit besonderem sprachlichem Förderbedarf möglichst früh unterstützt werden können.“

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt mit dem Programm seit 2016 die alltagsnahe und sprachliche Bildung in Kindertageseinrichtungen. Die Einrichtungen erhalten zusätzliches Fachpersonal und Beratungsmöglichkeiten, um die Sprachförderung für die Kleinsten optimal auszubauen.

„Sprache ist der Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe und bereits im frühen Alter werden die Grundlagen für den späteren Bildungsweg gelegt. Daher ist das Programm ein wichtiger Beitrag für die Chancengleichheit in unserem Land“, so die Abgeordnete. Die neu aufgenommenen Kitas erhalten während der Projektlaufzeit Fördergelder in Höhe von rund 50.000 Euro. Mit den bis zum Ende 2022 zur Verfügung stehenden Mitteln können bundesweit 6.500 Fachkraftvorhaben und 520 Fachberatungsvorhaben gefördert werden.

Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier.