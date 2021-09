Iserlohn. „Vielen Dank für ein erfolgreiches Kapitel Iserlohner Sportgeschichte“, mit diesen Worten bedankte sich der CDU-Fraktionsvorsitzende Fabian Tigges bei Ralf Horstmann für seine langjährige Arbeit im Sportbüro. Fast ein Vierteljahrhundert hatte Ralf Horstmann die Sportszene aus dem Rathaus unterstützt. Den größten Teil der Zeit hatte der Dröscheder das Sportbüro geleitet.

In dieser Zeit sei Ralf Horstmann für Politik und Vereine ein engagierter und verlässlicher Ansprechpartner gewesen. In seiner kurzen Ansprache blickte er auf viele Projekte zurück: „Wir haben fast alle Fußballplätze mit Kunstrasen ausgestattet. Mit der Matthias Grothe-Halle haben wir für die Hallensportler ein neues Aushängeschild geschaffen und mit der Sportentwicklungsplanung die Weichen für die Zukunft gestellt.“

Weltmeisterschaft 2006

Sein besonderes Highlight sei aber die Weltmeisterschaft (WM) 2006 in Iserlohn gewesen. Über die vier Wochen seien mehr als 50.000 Menschen auf dem Schillerplatz gewesen. Fabian Tigges griff die WM 2006 auf und verwies auf den Antrag seiner Fraktion zur Fußballeuropameisterschaft 2024 in Deutschland.

„Ein „Public Viewing“ im Herzen der Stadt sollte wieder stattfinden und Iserlohn sich wieder als Teamstandort bewerben", so Fabian Tigges. Dieser und weiterer Aufgaben wird sich der neue Leiter des Sportbüros Christian Kißmer stellen. In der Sportszene ist er kein Unbekannter. Bevor er in Köln studierte und im dortigen Sportamt arbeitete, war er Mitglied in mehreren Sportvereinen. Aus diesem Grund ist sich der stellvertretende Bürgermeister und Vorsitzende des Stadtsportverbandes Thorsten Schick sicher, dass die gute Arbeit des Sportbüros fortgesetzt wird.