Wir haben von der Arbeit von Tacheles viel profitiert. Das ist einer Vielzahl von Erwerbslosen zugute gekommen. Darum bin ich sehr dankbar für Harald Thomé und Frank Jäger und . . .

Unvergesslich wird mir wohl in Erinnerung bleiben, dass Harald in einem Seminar eine Frage stellte und ich mutig eine Antwort wagte. "Ja, bis gestern war das so . . . "

SGB II – Folien von Harald Thomé

"Harald Thomé stellt seit Jahren seine umfangreichen SGB II - Folien kostenfrei zur Verfügung. Diese werden von einer Vielzahl von Menschen beruflich und privat zur Klärung von SGB II - Fragestellungen genutzt. In manchen Monaten werden sie über 10.000-mal heruntergeladen. Es freut uns, dass die Folien so nützlich für viele Menschen sind.

Der Verein Tacheles führt seit über zwei Jahrzehnten kontinuierlich eine sozialpolitische Beratungs- und Oppositionsarbeit durch. All diese Arbeit läuft weitgehend ehrenamtlich und prekär finanziert. Um diese fortzusetzen, brauchen wir Geld.

Wir möchten daher dazu aufrufen, dass alle, die die SGB II – Folien nutzen, dies gegen Spende an Tacheles tun.

Der Verein Tacheles e.V. ist als gemeinnützig und mildtätig anerkannt, das heißt, Spenden können selbstverständlich steuerlich abgesetzt werden."

Tacheles berät Erwerbslose aus Wuppertal, hält ab Informationen für ganz Deutschland bereit.

Eine Adressdatenbank bietet Kontaktadressen für bundesweite Beratungsstellen und Anwälte.

Bundesweite Mietobergrenzen und KdU Richtlinien

Fachliche Weisungen SGB II

Aktuelle Dienstanweisungen der Bundesagentur für Arbeit zum SGB II