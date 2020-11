"Ist das schon rechts? – Menschenfeindlichkeit in der Mitte der Gesellschaft" lautet der Titel eines Online-Planspiels für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 21 Jahren. Am Samstag, 21. November, in der Zeit von 13 bis 16 Uhr, lädt der Iserlohner Kinder- und Jugendrat dazu ein, per Zoom an dem Online-Seminar mit der Firma "Planpolitik" aus Berlin teilzunehmen.

Das Kurzplanspiel setzt an bei der Frage, anhand welcher Kriterien rechtsextremes Verhalten identifiziert werden kann: Auf dem Sommerfest eines Bürgervereins meinen mehrere Menschen, eindeutig rechtsextremes Verhalten beobachtet zu haben. Empört werden diese Beobachtungen dem Vorstand gemeldet, der daraufhin eine Sondersitzung einberuft. Dort präsentieren die Anwesenden ihre Versionen der Ereignisse.

Am Runden Tisch versucht man darüber zu entscheiden, ob rechtsextremes Verhalten vorliegt und ob weitere Schritte auf den Vorfall folgen sollen.

Teilnahme-Infos

Alle Interessierten erhalten die Teilnahme-Infos im städtischen Kinder- und Jugendbüro unter Tel. 02371/217-2231 und -2241 oder per E-Mail an petra.lamberts@iserlohn.de oder katharina.ramb@iserlohn.de.