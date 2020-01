Jobcenter Rottweil - Eine Mitarbeiterin des Jobcenter an der Steig ist am heutigen Donnerstag gegen 11 Uhr mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden.

Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die junge Frau wurde durch den Angriff schwer verletzt, schwebt aber nach Angaben des dortigen Polizeisprechers nicht in Lebensgefahr.

Der 61 Jahre alte Tatverdächtige am Tatort festgenommen.

schwarzwaelder-bote.de