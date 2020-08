Um eine sichere und direkte Anbindung der nördlichen Innenstadt an den Schillerplatz zu gewährleisten, ist gestern, 6. August, ein neuer Fußgängerüberweg über den Theodor-Heuss-Ring in Höhe der Einmündung Nordstraße in Betrieb. Ab sofort können Fußgänger dort zum Überqueren des Ringes an einer Ampelanlage ihre Grünphase selbst anfordern. Zum Schillerplatz gelangt man dann über die ebenfalls gestern freigegebene Treppe, die den Höhenunterschied zum Theodor-Heuss-Ring überwindet.



Ende vergangenen Jahres hatten die Fraktionen Die Linke, SPD und FDP angeregt, nach dem Abriss der Schillerplatzbrücke über eine verbesserte Anbindung der Innenstadt an die nördlichen Stadtteile nachzudenken. Mit dem weitergehenden Vorschlag, eine neue Behelfsbrücke zu errichten, konnte sich die Fraktion Die Linke nicht durchsetzen. Mehrheitlich wurde stattdessen ein neuer beampelter Fußgängerüberweg beschlossen, da sich nach dem Abriss der Brücke die Überquerungen des Theodor-Heuss-Ringes durch Fußgänger vervielfacht haben.

Sicherungsarbeiten am Schacht

Zunächst mussten die Sicherungsarbeiten an dem Bergbauschacht an der Südwestecke der Tiefgarage abgewartet werden. Der Schacht befindet sich genau unter dem ebenfalls neuen provisorischen Treppenaufgang zum Schillerplatz, der in Verlängerung des neuen Fußgängerüberwegs errichtet wurde. Unmittelbar nach dem Ende der Sicherungsarbeiten wurden die Bauarbeiten für den Fußgängerüberweg und für die Stahltreppe in Angriff genommen und in kürzester Zeit abgeschlossen.

Die Gesamtkosten für die Errichtung von Fußgängerüberweg und Stahltreppe betragen rund 95.000 Euro.