Jobcenter Cottbus. Am Freitag, der 28.06.2019 kam es nach Medienberichten zu einem Messer-Angriff auf eine 36-jährige Jobcenter Mitarbeiterin. Der 38-jährige Täter wurde festgenommen.

Am 09.12.2019 begann der Prozess vor dem Landgericht Cottbus. Dem Angeklagten wird versuchter Mord vorgeworfen. Über das Tatmotiv wurden keine Fakten bekannt. „Als Motiv habe der mutmaßliche Täter laut Staatsanwaltschaft angegeben, dass er mit der Bearbeitung seines Falles unzufrieden gewesen sei." –

Hier ist der Fantasie Tür und Tor geöffnet. "Fallbearbeitung" kann sowohl eine geringfügige Nachzahlung sein, aber auch eine verfassungswidrige 100%-Sanktion sein.

Sachliche Berichterstattung braucht zitierfähige Fakten. Zunächst hieß es, der Täter hätte auf die Sachbearbeiterin eingestochen, später wurde bekanntgegeben, dass zunächst erst einmal eine lautstarke Bedrohung stattgefunden habe und aus den „Stichverletzungen“ wurden nicht lebensgefährliche Schnittverletzungen.

Die Security kam zu spät

Vorschnell wurden aber auch Lobeshymnen auf die Security gepfiffen. „Der Angreifer sei zunächst vom Sicherheitspersonal überwältigt worden, bevor er durch Polizeibeamte festgenommen werden konnte, hieß es." – eine Pressemeldung, die geeignet ist Vertrauen einzuflößen, wenn sie dann wahr gewesen wäre.

Richtig ist, dass trotz Security und Sicherheitstraining, trotz Alarmknopf und Schönrederei . . . – nichts davon hat die Jobcentermitarbeiterin schützen können.

Auch das noch . . .

Ein aufmerksamer Leser kommentierte:

„Übrigens soll der Retter in der Not Syrer gewesen sein. In solch einem Fall nennen

unsere Medien aber offensichtlich nicht so gerne Herkunft/Nationalität.“

Der Migrationshintergrund wurde später bestätigt, als „Kunde im Jobcenter“ ist er wohl arbeitslos oder möglicherweise noch Aufstocker? Unstrittig ist, dass sein beherztes Eingreifen die Frau vor Schlimmerem geschützt hat.

