Innerhalb von 24 Stunden sind beim Gesundheitsamt 60 labor-technisch bestätigte Coronanachweise eingegangen. Bedauerlicherweise wurden auch drei Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung registriert.

In den letzten sieben Tagen haben sich laut Robert-Koch-Institut kreisweit 58,3 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Aktuell befinden sich 543 Infizierte und 560 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Sie dürfen ihre Häuser beziehungsweise ihre Wohnungen nicht verlassen. Binnen eines Tages haben sich 60 Verdachtsfälle im Labor bestätigt. Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+6), Balve (+1), Hemer (+2), Herscheid (+1), Iserlohn (+13), Kierspe (+4) und Lüdenscheid (+12), Meinerzhagen (+3), Menden (+5), Nachrodt-Wiblingwerde (+3), Neuenrade (+1), Plettenberg (+6), und Werdohl (+3). Im gleichen Zeitraum wurden 67 vormals Infizierte aus der Quarantäne entlassen.

Leider meldet das Gesundheitsamt auch drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Aus Meinerzhagen verstarben eine 61-jährige Frau und ein 71-jähriger Mann. Aus Menden erlag ein 70-jähriger Mann der Infektionskrankheit. Die Zahl der Todesfälle steigt damit auf 401. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 wurden beim Märkischen Kreis insgesamt 20.416 positive Coronanachweise registriert. 19.472 Personen haben die Infektion seitdem überwunden.

In den Krankenhäusern werden zurzeit noch 48 Covid-19 Patienten behandelt, davon 15 intensivmedizinisch, 7 müssen beatmet werden. In der Pflege sind 10 Bewohner von stationären Einrichtungen, Patienten von ambulanten Pflegediensten sowie der Eingliederungshilfe mit dem Coronavirus infiziert, 9 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind 17 und in Kitas 12 Coronafälle bekannt. Die Gesundheitsdienste planen für heute 98 PCR-Tests, 73 am Standort Lüdenscheid, 24 an der Abstrichstelle am Seilersee in Iserlohn und einer mobil.

Weitere Informationen unter kreis.mk/corona.

Die Zahlen für die Städte:

• Hemer: 19 Infizierte, 1.413 Gesundete, 22 Kontaktpersonen und 26 Tote

• Iserlohn: 94 Infizierte, 4.080 Gesundete, 106 Kontaktpersonen und 75 Tote